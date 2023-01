Campanha de vacinação contra a Covid-19 em Curitiba. 20/01/2021. Foto: Ricardo Marajó/SMCS

O Ministério da Saúde divulgou nesta quinta-feira, 26 de janeiro, o plano de vacinação contra Covid-19 para 2023. A primeira etapa começa em 27 de fevereiro e as pessoas serão vacinadas com o reforço do imunizante bivalente da Pfizer.

Essas doses serão destinadas aos grupos mais expostos ao risco da doença e que foram vacinados com a vacina monovalente. A vacina é uma atualização em relação aos primeiros imunizantes fabricados contra a Covid-19 e protege contra a cepa original do coronavírus e as subvariantes ômicron.

A meta é vacinar 90% da população alvo.

Na primeira etapa, os grupos serão vacinados na seguinte ordem:

Fase 1

Com 70 anos ou mais, pessoas que vivem em instituições de longa permanência (ILP), imunocomprometidas, comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas;

Fase 2

60 a 69 anos;

Fase 3

Gestantes e puérperas;

Fase 4

Profissionais da saúde.

Esquema vacinal

Demais grupos

Além dos grupos prioritários, o ministério também quer intensificar a campanha com a vacina monovalente para os maiores de 12 anos. A ideia é aumentar a cobertura vacinal nesses outros públicos. A recomendação é:

Uma dose de reforço para quem tem até 40 anos.

Duas doses de reforço para quem tem mais de 40 anos.

A Pfizer, assim como a Anvisa, reforça que a vacina monovalente original continua sendo importante instrumento no combate à Covid-19.

Para crianças, o ministério garantiu para fevereiro a antecipação de:

8,5 milhões de doses da Pfizer baby;

9,2 milhões de doses da Pfizer pediátrica;

2,6 milhões de doses da CoronaVac (no total – já foram entregues 750 mil).



Campanha de informação

O anúncio do programa de vacinação de 2023 foi feito durante reunião tripartite do SUS, com a presença de representantes do Ministério da Saúde e secretários estaduais e municipais da Saúde.

O ministério realizará ainda em fevereiro uma campanha de informação nos meios de comunicação que buscará falar da importância da vacinação contra a Covid e das doses de reforço.