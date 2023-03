Freepik

Você pode viajar de forma física fazendo turismo pelo Brasil ou pode viajar por meio da imaginação quando lê um bom livro. Mas, quando unimos o cenário do seu livro preferido com as belezas dos destinos nacionais, temos a oportunidade de colocarmos os pés na areia daquela praia citada pelo autor, ou conhecermos a praça histórica onde o protagonista deu o primeiro beijo. Quem é apaixonado(a) pelo mundo dos livros tem a oportunidade de imergir ainda mais nessas histórias por meio dos cenários reais que o turismo proporciona.

Pensando nisso, a Agência de Notícias do Turismo separou alguns roteiros que são encontrados nos livros da literatura nacional e que também podem ser visitados pessoalmente pelo viajante, misturando o real e o imaginário. Já pegue aí a sua obra favorita e venha com a gente para adentrar em um universo que une o poder das palavras com as belezas dos destinos.

O TEMPO E O VENTO – O autor Érico Veríssimo ajuda a contar a história da formação do Rio Grande do Sul por meio da trilogia “O Tempo e o Vento”. As páginas das obras de ficção que mesclam romance, história e crônica por meio da família Terra Cambará, tem como cenário alguns locais do estado, como São Miguel das Missões, onde o turista vai encontrar o Sitio Histórico São Miguel Arcanjo, declarado Patrimônio Histórico e Artístico Nacional pelo IPHAN e Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. O local abriga edificações que narram as missões jesuíticas no Brasil.

Porto Alegre, capital gaúcha, também ganha destaque e conta com a sede do Centro Cultural Erico Veríssimo, um lugar que narra a vida e obra do autor. O espaço foi construído nos anos 1920 e inaugurado em 2022. Por lá, exposições, documentos literários e muito amor pela escrita podem ser encontrados para deleite dos amantes de boas histórias em papel.

IRACEMA – A bela obra fictícia do autor José de Alencar narra o amor entre a índia Iracema e o europeu Martim. O romance tem início porque Martim ficou encarregado de colonizar a região (que hoje é o atual Ceará) onde conhece Iracema, “a virgem dos lábios de mel”. No livro, o autor consegue criar uma explicação poética para as origens do estado, que é sua terra natal. A “virgem dos lábios de mel” hoje é um símbolo do Ceará, e seu filho com Martim representa o primeiro cearense, fruto da união das duas raças.

Na capital do Ceará, Fortaleza, o leitor vai encontrar a Casa de José de Alencar. Tombada pelo Iphan como Patrimônio Histórico e Cultural, o espaço traz exposições e outras atividades artísticas, além de ruínas arqueológicas e edificação histórica.

MEMORIAL DE MARIA MOURA – Escrita por Rachel de Queiroz, essa obra conta a história de Maria Moura, uma jovem que perde o pai e luta contra a submissão feminina no século 19. O romance é agitado, tem tiroteio, morte, perseguição, sedução e liderança feminina. A trama acontece em algum lugar incerto no sertão nordestino, mas sabemos que certo mesmo é a beleza que a região oferece a quem a visita.

O sertão nordestino se estende pelo Ceará, Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe e, nesses estados, o turista vai encontrar uma rica cultura e um legado recheado de cidades históricas. No Ceará, por exemplo, a cidade de Quixadá faz uma homenagem à autora do livro, que nasceu no município. Visitar o Memorial Rachel de Queiroz é uma das opções da programação cultural do município, ideal para quem quer conhecer um pouco mais sobre a vida e obra da primeira mulher brasileira a ingressar na Academia Brasileira de Letras.

DOIS IRMÃOS – A obra de Milton Hatoum narra a tumultuada relação entre dois irmãos gêmeos de uma família de imigrantes libaneses que mora em Manaus (AM). A trama se passa no século 19 e envolve questões sócio-históricas sobre o povo e a cidade. A história consegue trazer ao leitor características de Manaus pelo olhar dos personagens, mostrando as mudanças na paisagem e no modo de vida da capital do Amazonas.

É possível conhecer um pouco das belezas do Norte do Brasil através da obra, mas você também pode ir lá ver de pertinho a beleza única de Manaus, que conta com uma biodiversidade amazônica e uma vida urbana movimentada, tudo isso em meio a prédios históricos e manifestações culturais.

BÔNUS – Os apaixonados por literatura também podem conhecer a história do autor Carlos Drummond de Andrade por meio do Museu de Território Caminhos Drummondianos, em Itabira (MG). Por lá, o turista vai adentrar a “Cidade da Poesia”, onde nasceu o escritor.

Além de resgatar a história de Itabira com auxílio das referências deixadas pelo autor, o visitante também vai vivenciar todo o contexto poético deixado por Drummond de Andrade por meio da Casa de Drummond, da Fazenda do Pontal e Memorial Carlos Drummond de Andrade, da Casa do Brás, entre outros.

INVESTIMENTOS – A estruturação dos destinos é um dos eixos estratégicos lançados pelo Ministério do Turismo para os primeiros 100 dias de governo. Entre as ações do Plano está o financiamento de obras de infraestrutura turísticas pelo país, com um olhar atento para a retomada de obras paralisadas, o que visa mais estrutura para destinos literários e para outros destinos.

Serão retomadas ações de acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida como, por exemplo, a realização de uma pesquisa sobre o perfil deste turista e um mapeamento de empresas que ofereçam produtos e serviços com alternativas de acessibilidade.

O Plano, lançado no início de fevereiro, está dividido em cinco eixos estratégicos: Diálogo; Sustentabilidade e mudanças climáticas; Carnaval; Estruturação de destinos e redução do preço das passagens aéreas para democratizar o acesso da população à aviação no país.

Por Nayara Oliveira

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo