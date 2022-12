O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit) fez um alerta sobre a situação de várias rodovias, impactadas pelas fortes chuvas que atingem alguns estados. O órgão informou que está monitorando as ocorrências para garantir a segurança dos usuários.

“Desta forma, as equipes do Dnit seguem em alerta e, em conjunto com as empresas que atuam na manutenção das estradas federais, têm atendido prontamente às demandas emergenciais para liberar o quanto antes as rodovias. Quando algum risco aos usuários é detectado pelos técnicos as vias são interditadas e sinalizadas, visando garantir a segurança dos condutores”, explicou, em comunicado.

Até a noite desta quinta-feira (22), a situação das rodovias afetadas pelas chuvas era a seguinte:

Alagoas

– BR-101 – Entre o quilômetro (km) 120 e o km 123, no município de Marechal Deodoro, a rodovia segue totalmente interditada devido a problemas geológicos registrados no pavimento após as chuvas. O local está devidamente sinalizado. Como rota alternativa, para quem deseja seguir no sentido Aracaju-Recife, o Dnit orienta o acesso à estadual AL-220 no km 128 da via federal, em seguida ingressar na BR-424 até a BR-316 e retornar à BR-101 no km 101. Já para os usuários que trafegam no sentido oposto (Recife-Aracaju), ao chegar no km 101, a alternativa é acessar a BR-316, em seguida na BR-424 até a estadual AL-101 e retornar à BR-101 no km 128.

– BR-316 – A rodovia está operando no sistema de PARE E SIGA, no km 184, em meia pista na faixa do sentido decrescente. A interdição é necessária em razão da ruptura da plataforma, ocasionada pelas chuvas que atingem o estado. O Dnit segue trabalhando no trecho realizando a recomposição de aterro e orienta os usuários a redobrarem a atenção à sinalização ao trafegar no segmento.

Bahia

– BR-418 – Devido às fortes chuvas que atingem o estado, o tráfego de veículos no km 56,7 da rodovia está totalmente interditado. As equipes sinalizaram o local e aguardam melhores condições climáticas para realizar os serviços de reparo no pavimento.

– BR-101 – O km 825 está totalmente interditado devido à queda de barreira provocada pelas fortes chuvas na região. As equipes do Dnit já sinalizaram o local.

Espírito Santo

– BR-342 – Trecho do km 93 da BR-342 está totalmente interditado devido ao rompimento do corpo da estrada por conta da cheia do Rio 15 de Novembro. Dnit orienta a utilizar a rota alternativa acessando a ES-320, sentido Barra de São Francisco, até o entroncamento com a ES-220; acessar a ES-220 até o entroncamento com a BR-342 e seguir até Nova Venécia.

Maranhão

– BR-230 – No km 392 há interdição total. As equipes do Dnit sinalizaram o local e aguardam melhores condições climáticas para realizar os serviços.

Minas Gerais

– BR-262 – No km 179 ocorreu uma erosão no acostamento, em direção ao município de Vargem Linda. As equipes sinalizaram o local e orientam aos usuários que trafeguem com cautela na região.

– BR-354 – Devido à erosão da encosta no km 586 e no km 526 da rodovia foi necessário interditar meia faixa de rolamento. Como a pista possui acostamento, é possível o tráfego de dois veículos ao mesmo tempo, sem risco aos condutores, garantindo assim o fluxo no trecho. Para garantir a segurança no tráfego foram instalados dois quebra-molas no local, para redução da velocidade.

– BR-367 – Entre o km 0 e o km 30 há uma intermitência no fluxo devido a pontos de alagamento na rodovia. O Dnit está realizando vistoria neste segmento e pede atenção para interdição total no km 3, no Córrego do Padre. Como rota alternativa o órgão sugere seguir pela BR-116 até Vitória da Conquista (BA) e pegar a BR-415 até Itabuna (BA), ingressando na BR-101, sentido Itagimirim (BA). No km 16, em Salto da Divisa, a rodovia está com interdição total em razão de um ponto de alagamento com erosão.

– BR-381 – O Dnit realiza os serviços de recuperação do km 291 da BR-381, no sentido Antônio Dias. Devido às fortes chuvas as equipes trabalham na proteção da encosta. O local foi sinalizado e o tráfego de veículos foi desviado para os túneis.

– BR-494 – A rodovia possui dois pontos de restrição em decorrência das chuvas. O primeiro no km 178 devido à erosão no aterro. No local foram implantados quebra-molas e o tráfego flui em meia pista.

– BR-265 – No km 350 houve erosão no aterro. Neste ponto, que é em pista dupla, a interdição é de uma faixa de rolamento.

Paraná

– BR-277 – Está liberada uma faixa em cada sentido da pista na via para o litoral, entre o km 41 e o km 42. A interdição parcial ocorreu em decorrência da queda de barreira e de novos deslizamentos de terra. As equipes seguem executando obras no local.

Santa Catarina

– BR-280 – No km 77, o Dnit executou uma faixa extra de forma emergencial para garantir a trafegabilidade local nos dois sentidos da rodovia, após deslizamento de barreira. As equipes já limparam a maior parte das áreas de escorregamento, agora, o trabalho está focado em recuperar a estrutura da via. Em outro trecho, a interdição é total entre o km 84 e o km 122 e equipes estão atuando na limpeza e recuperação da pista sem previsão para liberação. O Departamento orienta os motoristas a utilizarem rota alternativa no sentido litoral/Paraná acessando a BR-116 até o entroncamento com a BR-470.