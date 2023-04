Marcello Casal Jr/ABr

O prêmio de R$ 34.964.445,18 da Dupla de Páscoa, sorteado neste sábado (08) no Espaço da Sorte em São Paulo (SP), saiu para duas apostas: um bolão de 12 cotas, realizado em Goiânia (GO), e uma aposta feita nos canais eletrônicos oficiais. Cada aposta vai receber R$ 17.482.222,59. No segundo sorteio, nenhuma aposta acertou as seis dezenas sorteadas.

No primeiro sorteio, saíram os números 03 — 04 — 21 — 23 — 28 — 32. No segundo, foram sorteados os números 05 — 15 — 19 — 21 — 34 – 39. Na segunda faixa do primeiro sorteio, de cinco acertos, 710 apostadores vão levar R$ 4.666,16 cada. Na segunda faixa do segundo sorteio, cada uma das 732 apostas que fizeram cinco acertos vai levar R$ 4.073,33.

Essa foi a sétima edição do sorteio especial de Páscoa. O prêmio principal foi o maior da história da Dupla Sena, sendo 8,4% maior que o do sorteio especial do ano passado, que pagou R$ 32,2 milhões para três apostadores. A arrecadação total do concurso e o número apostas bateram os recordes históricos: o sorteio arrecadou R$ 109.176.745,00, no total de 43.670.698 apostas.

Como proteger seu prêmio :

Prêmios com valor superior a R$ 1.903,98 são pagos exclusivamente nas agências da CAIXA. O bilhete é ao portador, mas o ganhador pode escrever, no verso do recibo da aposta premiada, seu nome completo e CPF. Dessa forma, o bilhete será nominal. Em caso de bolão, cada participante pode fazer o mesmo no verso de seu recibo individual de cota.

Os ganhadores também devem ficar atentos às datas. Os prêmios das Loterias CAIXA prescrevem em 90 dias a partir da data do sorteio. Decorrido esse prazo, o prêmio prescreve e é repassado integralmente ao Fundo de Financiamento ao Ensino Superior (FIES), conforme Lei 13.756/18.