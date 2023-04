Casas de apostas ainda não podem entrar no Brasil, mas a opção online ganha cada vez mais força. Veja a situação atual sobre a legalização dos jogos no país

Fonte: Pexels

Cada vez é mais comum o tema da legalização dos cassinos no Brasil. Proibidos de operar de forma física no país, as casas de apostas podem trabalhar normalmente pela internet desde 2018, portanto, os brasileiros usufruem dos jogos online.

Com isso, o debate sobre a legalidade de cassinos online também de forma física ganha cada vez mais a atenção, mesmo que o tema ainda não gere um consenso. A Câmara dos Deputados já aprovou um texto base favorável, seguindo diversas regras, mas o Senado foi na contramão, criando uma Frente Parlamentar contra os jogos.

Agora, com o novo governo, após as eleições no final de 2022, a expectativa é que o tema ganhe mais força em breve tenha uma definição, seja favorável ou não para a legalização dos jogos físicos no país.

Legalização sai em 2023?

O principal questionamento das pessoas que não são a favor da legalização é voltado ao risco do vício. Porém, a ilegalidade nunca impediu os jogos, muito pelo contrário. Além disso, como é possível apostar online, sem infringir a lei, o argumento perde forças, já que os jogos seguem a todo vapor.

Por outro lado, os pontos positivos são vários, entre eles, o financeiro. Com a possível legalização, as empresas precisam pagar taxas e impostos para operar no país, resultando em valores elevados e interessantes para o Governo Federal.

Câmara de Deputados

Além disso, liberando de forma física, as casas de apostas precisam se alocar em regiões, atraindo turistas e movimentando a economia local com toda a sua operação. Por fim, ainda resulta em empregos, já que são necessários diversos profissionais, desde a construção até o dia a dia.

Com todos esses pontos, podemos afirmar que a legalização dos jogos de azar nunca esteve tão perto, mas ainda é uma incógnita se irá ocorrer em 2023 ou não. Como é ano de transição política, o tema deve ser debatido ainda mais frequente nos próximos meses, pois é de interesse nacional.

Apostar em cassinos online não é ilegal!

Como você percebeu, apesar dos cassinos físicos estarem proibidos no Brasil, desde 2018 as apostas online estão liberadas, portanto, jogar pela internet não é ilegal. Para isso, basta ser maior de idade e optar entre uma das diversas casas de apostas regulamentadas que temos disponíveis.

A regra vale para as apostas esportivas, jogos em cassinos e tudo o que as empresas oferecem em suas plataformas. Porém, em qualquer uma das opções lembre-se sempre de apostar com responsabilidade!

Portanto, enquanto a definição sobre a legalização das apostas físicas no Brasil não vem, os apostadores seguem utilizando as plataformas online para se divertir e buscar a famosa grana extra sem infringir a lei. Dessa forma, todos podem apostar com segurança em diversos provedores e usar o Mister Cassino para aprender mais sobre o mundo das apostas sem preocupações.