O corpo da última vítima, desaparecida após o temporal que atingiu o Litoral Norte de São Paulo no último fim de semana, foi encontrado na tarde deste domingo (26).

Com o resgate feito às 15h30, o trabalho de buscas é encerrado.

A localização do corpo aconteceu exatamente uma semana depois da tragédia e é de uma mulher. Ela foi encontrada na Vila Sahy, em São Sebastião, local mais atingido pelas chuvas, as maiores registradas em 24 horas na história do país.