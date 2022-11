A deputada federal Flordelis, fala sobre a morte de seu marido, o pastor Anderson do Carmo. foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

A ex-deputada e cantora gospel Flordelis (PSD-RJ) foi condenada hoje a 50 anos e 28 dias de prisão pela morte do pastor Anderson do Carmo. Ela respondia por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio, uso de documento falso e associação criminosamente armada.

Flordelis foi denunciada como mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, que foi executado a tiros em junho de 2019, na residência da família, em Niterói, no Rio de Janeiro.

O Tribunal do Júri também condenou Simone dos Santos Rodrigues, filha biológica de Flordelis, a 31 anos e 400 dias pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio e associação criminosa armada.

Os filhos afetivos Marzy Teixeira da Silva, André Luiz de Oliveira e a neta Rayane dos Santos Oliveira foram absolvidos de todos os crimes.

Após seis dias de julgamento e pouco mais de três anos do crime, a juíza Neris dos Santos Carvalho Arce proferiu a sentença para cada um dos réus.

Durante a leitura da sentença familiares da ex-deputada que acompanharam o julgamento desde o seu primeiro dia entraram em desespero.

Defesa de Flordelis vai recorrer. Após a juíza Nearis Arce anunciar a condenação de 50 anos e 28 dias de prisão de Flordelis pela morte de Anderson do Carmo, a defesa da ex-deputada direcionou essa decisão do júri popular a um “massacre midiático” e disse que irá recorrer.

“Já existia uma condenação prévia da Flordelis, são três anos de factoides, um massacre midiático, uma espetacularização do caso e os jurados já chegam aqui com essa carga. Esse processo, esse debate que formou na opinião pública uma pressão que determinou que nós chegássemos aqui já com esse fato dado. Por isso, nós vamos recorrer”, garantiu a advogada Janira Rocha.

Flordelis não acompanhou a leitura da sentença no banco dos réus.

O advogado Rodrigo Faucz falou ainda sobre a absolvição dos outros três clientes que defendia —Marzy Oliveira, Rayane dos Santos e André Luiz. Faucz explicou como será a saída dos três da cadeia.

“Vamos aguardar o Alvará de Soltura, eles vão reunir as coisas e sair. Agora eles vão viver a vida deles”.

Em seguida, foi a vez do advogado da família de Anderson do Carmo de falar com a imprensa. Emocionado, Ângelo Máximo dedicou a condenação de Flordelis ao pastor e aos pais de Anderson do Carmo que morreram após o crime.

“Depois de três anos na busca pela justiça a família do Anderson está satisfeita com a condenação da chefe dessa organização criminosa, pois sem a atuação dela o Anderson do Carmo não teria sido assassinado. Estamos satisfeitos com a condenação da Simone que tentou puxar toda essa falsa acusação de estupro em desfavor do Anderson”.

‘Manipuladora, vingativa e assassina’, diz promotor

Após analisarem 42 mil páginas de processo, os promotores do Ministério Público também se mostraram satisfeitos com a condenação de Flordelis e Simone. O MP informou apenas que irá recorrer das absolvição dos outros três réus.

“O povo de Niterói demonstrou que não está aqui para ser enganado e foi severo e firme com aqueles que tentam manipular a sociedade. Flordelis é manipuladora, vingativa e assassina”, declarou o promotor Décio Viegas.

Cassação e prisão. Flordelis está presa desde 13 de agosto de 2021. Dois dias antes, Flordelis havia perdido o foro privilegiado ao ter o mandato de deputada federal cassado por 437 favoráveis, 7 contrários e 12 abstenções.