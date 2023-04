(PRF e Ibama)

m Roraima, uma ação conjunta da PRF e Ibama dentro do território indígena Yanomami inutilizou, nesta semana, dois helicópteros empregados ilegalmente no garimpo. Ao todo, a Operação Omawe, envolvendo os dois órgãos, já destruiu 20 aeronaves do crime na região.

As aeronaves eram utilizadas para apoio logístico dos garimpeiros no transporte de insumos e de pessoas em territórios isolados da área demarcada. A extração ilegal de ouro e cassiterita ocorre de maneira descontrolada na região, inutilizando rios por contaminação de mercúrio, destruindo florestas e favorecendo a propagação de Malária entre os povos originários.

As condições precárias de segurança encontradas nos helicópteros, totalmente em desacordo com as exigências da ANAC, somadas ao isolamento de onde se localizam, permitem a inutilização dos mesmos pelos agentes.

A Operação Omawe visa enfraquecer as atividades de garimpo nas terras Yanomami e solucionar a crise humanitária da área indígena. O nome da operação faz alusão ao nome de um herói ancestral Yanomami.