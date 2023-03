(Divulgação)

O que era para ser uma aposta entre amigos acabou em morte na madrugada desta quinta-feira (23 de março), num bar em Juara, no Mato Grosso. A vítima, um homem de 32 anos, acabou falecendo após apostar que conseguiria beber uma garrafa de cachaça num só gole.

A esposa do homem foi quem o encontrou morto, após ele voltar para casa e dormir. À Polícia Civil, ela contou que o marido bebia num bar quando fez a aposta de que conseguiria secar a garrafa com outro cliente do estabelecimento.

E não é que o homem conseguiu tal feito?! Mas após vencer a aposta, o homem acabou passando mal e foi para casa, onde de dormiu. Por volta de 5h309 da manhã, então, a mulher acordou e notou que o marido estava sem sinais vitais, acionando a emergência.

Ao chegar no local, o Samu já constatou o falecimento do homem que venceu a aposta, não encontrando sinais de violência em seu corpo. Agora, ele passará por exame de necropsia, na tentativa de esclarecer a causa de morte.