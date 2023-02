RioTur/Divulgação

A Imperatriz Leopoldinense, escola do bairro de Ramos, foi consagrada como grande campeã do Carnaval carioca em 2023 nesta quarta (22). Com o enredo “O aperreio do cabra que o excomungado tratou com má-querença e o santíssimo não deu guarida”, o carnavalesco Leandro Vieira falou sobre Lampião com a escola na qual havia sido campeão da Série Ouro em 2020.

A Liga das Escolas de Samba anunciou durante a apuração as 432 notas emitidas pelos 36 jurados espalhados pela Marquês de Sapucaí, que consagraram a Imperatriz Leopoldinense campeã. A escola da Ramos não levantava o troféu desde 2000, tendo nove títulos em sua história. “É uma felicidade! Eu desci com a escola e agora ser campeão. Não tenho palavras, não tenho o que falar. Agradeço a presidente, a nossa comunidade, a gente é campeão”, afirmou o mestre de batéria Lolo.

Classificação geral:

Imperatriz Leopoldinense Viradouro Vila Isabel Beija-Flor Mangueira Grande Rio Salgueiro Paraíso do Tuiuti Unidos da Tijuca Portela Mocidade Independente de Padre Miguel Império Serrano

Em último lugar, o Império Serrano ficou em 12ª lugar e deverá disputar a Série Ouro Carnaval 2024. Já a campeã da Série Ouro deste ano vai passar a integrar o Grupo Especial.

O presidente da LIESA, Jorge Perlingeiro, informou também quando as justificativas das notas estarão disponíveis: “Serão divulgadas, oficialmente, ao longo da sexta-feira, dia 24 de fevereiro, no site da LIESA”.