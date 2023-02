Reprodução Twitter

O prédio do Warung Beach Club, na Praia Brava, em Itajaí, Santa Catarina, foi destruído por um incêndio nesta manhã de quarta-feira (22). O espaço abriga uma das baladas noturnas mais tradicionais do litoral catarinense.

Equipes do Corpo de Bombeiros atuam no local para conter as chamas.

As informações são de que o fogo teria começado em uma área ao lado da casa,

Não ainda informações oficiais sobre os prejuízo ou de feridos no local.