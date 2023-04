Mário Oliveira/MTur Destinos

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, na sexta-feira (14.04), os dados do Índice de Atividades Turísticas referentes ao mês de janeiro. E os resultados mostram um saldo positivo para o turismo: na comparação entre janeiro de 2023 e janeiro de 2022, o volume de atividades turísticas no Brasil cresceu 12,9%, representando a 22ª taxa positiva seguida.

O resultado foi impulsionado pelo aumento na receita de empresas de locação de automóveis; restaurantes; hotéis; rodoviário coletivo de passageiros; agências de viagens; serviços de bufê e atividades teatrais e espetáculos.

Os números também apontam que, em janeiro de 2023, o índice de atividades turísticas teve um avanço de 0,5% frente ao mês imediatamente anterior (dezembro de 2022), sendo o segundo resultado positivo seguido, período em que acumulou um ganho de 5,3%. Com esse resultado, o segmento de turismo está 2,5% acima do patamar de fevereiro de 2020 e 4,6% abaixo do ponto mais alto da série, alcançado em fevereiro de 2014.

Das doze cidades onde o indicador é verificado pelo IBGE, onze delas mostraram avanço nos serviços voltados ao turismo, com destaque para São Paulo (16,4%), seguido por Minas Gerais (24,7%), Rio de Janeiro (7,3%), Rio Grande do Sul (16,6%) e Bahia (14,5%). Em sentido oposto, o Distrito Federal (-2,5%) registrou o único resultado negativo.

SOBRE A PESQUISA – A Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) produz mensalmente indicadores que possibilitam acompanhar o comportamento do setor de serviços, no qual o turismo está incluído. São acompanhadas as cinco principais atividades: serviços prestados às famílias; serviços de informação e comunicação; serviços profissionais, administrativos e complementares; transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio; e outros serviços.

*Com informações da Agência de Notícias do IBGE

Por Nayara Oliveira

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo