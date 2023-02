Divulgação/Correios

A partir desta quinta-feira (23), estão abertas as inscrições para o 52º Concurso Internacional de Redação de Cartas. O certame é realizado no Brasil pelos Correios e desenvolvido em três fases: escolar, estadual e nacional. A quarta etapa – fase internacional – é conduzida pela União Postal Universal (UPU).

O tema deste ano é “Imagine que você é um super-herói e sua missão é tornar todas as estradas do mundo mais seguras para as crianças. Escreva uma carta para alguém explicando quais superpoderes você precisaria para cumprir sua missão”.

A participação se dá por meio de escolas das redes pública e privada de ensino que selecionam, entre as redações de seus alunos, até duas cartas para representá-las. Em seguida, é premiada a melhor redação de cada Estado e, na fase nacional, é escolhida apenas uma carta, que irá representar o Brasil na fase internacional.

Com relação às premiações de 2023, o(a) 1º colocado(a) estadual e a sua escola irão receber, respectivamente, R$ 2,3 mil e R$ 2,5 mil, além dos certificados. Já na etapa nacional do concurso, o(a) vencedor(a) e sua escola ganharão, respectivamente, R$ 10 mil e R$ 10,5 mil, além do troféu e certificado.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 23 de março. Já os resultados, estaduais e nacional, estão previstos para serem divulgados a partir do dia 8 de maio.

Essas e outras informações, além de todo o regulamento, podem ser encontrados no site dos Correios.

Últimos concursos – Na última edição, em 2022, o tema foi voltado ao combate à crise climática: “Escreva uma carta a uma pessoa influente para explicar por que e de que forma ela poderia tomar iniciativas para combater a crise climática.” Foram recebidas 1608 cartas, de 892 escolas públicas e privadas. A carta vencedora foi da estudante do Paraná, Bárbara Yijiu Faria Sung, de 15 anos, que cursava o 2º ano do ensino médio em Maringá/PR. Alunos de São Paulo e Goiás ficaram em 2º e 3º lugares, respectivamente. A carta vencedora internacional foi de um estudante da Turquia.

Os Correios participaram de quase todas as 51 edições anteriores, desde 1972. O Brasil já ganhou 3 medalhas de ouro (1972 /1988 / 2006), 2 de prata (1978 / 1980), 2 de bronze (1992 / 2015) e recebeu menções honrosas na etapa internacional em 2009, 2012, 2016, 2017 e 2018. Na classificação internacional, o Brasil ocupa a segunda posição, sendo superado apenas pela China (5 medalhas de ouro).

Por meio do Concurso Internacional de Redação de Cartas, os Correios assumem o importante papel de responsabilidade social que vêm desenvolvendo com a sociedade. Destaca-se também que os resultados da realização do concurso nos últimos 51 anos são bastante expressivos no cenário internacional. Dessa forma, além de fomentar a educação no contexto nacional, a empresa tem contribuído para alavancar, no campo educacional, a representatividade do País em esfera global.