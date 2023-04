Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

A Justiça Federal do Espírito Santo determinou a suspensão temporária da rede Telegram no País nesta quarta-feira (26). A suspensão foi determinada após a rede não entregar dados sobre a atuação de grupos neonazistas na rede. A ordem da Justiça foi feita no dia 19 de abril. A rede devia ter entregue os dados com nomes, perfil, status e outras informações para a Polícia Federal.

A Justiça havia dado prazo de 24 horas para o cumprimento da determinação. Ainda há uma multa de R$ 1 milhão por dia.

Até o meio da tarde desta quarta, o aplicativo continuava ativo.

Mais informações em breve