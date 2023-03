Divulgação Osterfest Pomerode

O maior ovo de páscoa decorado do mundo é uma das atrações da Osterfest, um dos maiores eventos da festividade pascal no país. O evento teve início no dia 16 de fevereiro e segue até o dia 09 de abril, em Pomerode, Santa Catarina. A cidade, inclusive, foi eleita entre os 10 melhores destinos do Brasil, conforme pesquisa realizada pelo portal Melhores Destinos, que ouviu 15 mil leitores que viajaram em 2022.

A 75 km do município catarinense, o Aeroporto Internacional de Navegantes, administrado pela CCR Aeroportos, é uma opção para quem pretende conhecer a região e desfrutar da festa que ainda conta com a Osterbaum e a Ostermarkt. A Osterbaum é a maior árvore de Páscoa do mundo, com mais de cinco metros de altura e 100 mil casquinhas de ovos pintadas, e a Ostermarkt é a feira alusiva à data, com artigos de decoração, artesanato e apresentações culturais que celebram as tradições dos imigrantes alemães.

“Pomerode é uma bela cidade, com muitas atrações culturais e a facilidade de acesso pelo Aeroporto Internacional de Navegantes, reforça o compromisso da CCR Aeroportos de trabalhar pelo fomento do turismo, a integração com a comunidade e o desenvolvimento econômico da região”, disse Sadi Peixoto, Gerente do Aeroporto de Navegantes.



15ª Osterfest

A Osterfest, que está na 15ª edição, iniciou no dia 16 de fevereiro e deve atrair mais de 200 mil pessoas até o dia 09 de abril. O evento celebra as tradições da Páscoa dos imigrantes alemães que colonizaram Pomerode e região. Além da árvore de casquinhas naturais e o ovo gigante, a 15ª Osterfest conta com uma estrutura cheia de atrações para crianças e adultos como a Toca do Coelho e a Casa dos Doces.

Como chegar?

O Aeroporto Internacional de Navegantes, o mais próximo de Pomerode, recebe voos diários de diversas cidades do Brasil, confira:

Sobre a CCR Aeroportos

A CCR Aeroportos, Negócios do Grupo CCR, opera 20 aeroportos no mundo, firmando sua presença em quatro países e nove estados brasileiros. Com a recente expansão a empresa se consolidou como a maior operadora em número de aeroportos no Brasil. Ao todo administra 17 aeroportos brasileiros: São Luís e Imperatriz, no Maranhão; Palmas, no Tocantins; Teresina, no Piauí; Petrolina, em Pernambuco; Goiânia, em Goiás; o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, por meio da BH Airport, e o Aeroporto da Pampulha, em Minas Gerais; Curitiba, Bacacheri, Londrina e Foz do Iguaçu, no Paraná; Navegantes e Joinville, em Santa Catarina; e Pelotas, Uruguaiana e Bagé, no Rio Grande do Sul. No exterior, a empresa opera os aeroportos de Juan Santamaria (Costa Rica), Quito (Equador) e Curaçao (Antilhas Holandesas). Em todas estas operações, a CCR Aeroportos movimenta cerca de 42 milhões de passageiros/ano.