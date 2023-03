Imagem ilustrativa/Reprodução/Panini

O mercado geek tem ganhado cada vez mais artistas mulheres e, ao longo dos anos, se tornou um dos principais expoentes da luta feminista. No universo dos quadrinhos não é diferente. Mesmo assim, ainda há um longo caminho a ser percorrido quando o assunto é representatividade feminina. Pensando nisso, a Editora Panini lança o concurso de ilustração, que vai acontecer durante todo o mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher.

“O desejo da Panini, como principal editora de quadrinhos do Brasil, é que cada vez mais a voz das mulheres seja ampliada e que elas ganhem protagonismo. Nós temos um compromisso com a diversidade e queremos que não só as personagens femininas tenham destaque na cultura geek, mas suas criadoras também. Nosso time de marketing da editora, por exemplo, é composto apenas por mulheres desde a direção até a operação, o que nos orgulha bastante”, afirma Carolina Corazzin, coordenadora de marketing da Panini Brasil.

O período de inscrições vai de 12 de março e até o dia 31. As artistas devem se inscrever através do formulário oficial do concurso e enviar sua criação com as dimensões 10x15cm que represente a essência da mulher geek. O concurso é aberto a todas as pessoas que se identificam com o gênero feminino.

A Panini selecionará as 10 finalistas com critério de criatividade e a partir daí se inicia a votação do público. As artistas dos cinco posts mais votados através de enquete no perfil da @Paninicomics, de 10 a 14 de abril, serão as vencedoras. O resultado será anunciado no dia 17.

As ganhadoras terão 100 postais impressos de suas artes, brinde exclusivo da Panini, além da divulgação e exposição das artes na página oficial da editora. Confira todas as instruções para participar do concurso no regulamento: Link