Divulgação/Marvel

“Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania” chega aos cinemas brasileiros em 16 de fevereiro. O casal de super-heróis Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) retornam com suas aventuras como o Homem-Formiga e a Vespa. Juntos com os pais de Hope, Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) e Hank Pym (Michael Douglas), e a filha de Scott, Cassie Lang (Kathryn Newton), a família explora o Reino Quântico, interagindo com novas criaturas estranhas e embarcando em uma aventura que os levará além dos limites do que pensavam ser possível.

Os trailers recém-divulgados dão alguns spoilers sobre a trama. Confira abaixo o que sabemos sobre “Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania” até agora:

O próximo filme da Marvel Studios inicia, oficialmente, a Fase 5 do MCU (Universo Cinematográfico da Marvel), que girará em torno do novo vilão denominado como Kang, O Conquistador (interpretado por Jonathan Majors). A primeira aparição do vilão aconteceu na primeira temporada da série LOKI (disponível exclusivamente no Disney+), quando o público pôde perceber que Kang tem o poder de manipular o tempo com o objetivo de conquistar todos os universos. Agora, o vilão estará presente na nova aventura e Scott Lang terá a missão de detê-lo.

“Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania” terá o universo quântico como cenário, assim como as últimas produções – “Doutor Estranho no Multiverso da Loucura” (2022), “Loki” (2021), e até em “Homem-Formiga e a Vespa” (2018). Esse universo é diferente e desconhecido e, automaticamente, se torna muito perigoso para ser adentrado.

Família

Scott Lang é um herói muito apegado à sua filha Cassie Lang e à namorada Hope. Na nova produção, veremos Cassie (agora interpretada pela atriz Kathryn Newton) como uma adolescente forte que mostra ter um papel fundamental na trama. Além delas, os pais de Hope (interpretados por Michelle Pfeiffer e Michael Douglas) também serão movidos ao universo quântico e toda a família precisará trabalhar em conjunto para voltar ao mundo real.