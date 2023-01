Wilson Dias/ABr

A obesidade é um problema crescente no mundo, especialmente após a ampliação do acesso a comidas industrializadas e ultraprocessadas. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 1 bilhão de pessoas no mundo são obesas, ou seja, possuem mais de 30 kg/m².

A tendência é que esse número aumente exponencialmente, segundo o levantamento apresentado pelo Atlas Mundial da Obesidade. Realizado no primeiro semestre de 2022, o estudo apontou que a estimativa é que 1 a cada 5 mulheres e 1 em cada 7 homens sejam obesos em 2030, o que significaria 1 bilhão de pessoas no mundo.

Com isso, seriam necessárias diversas medidas de saúde para conter as consequências que a obesidade gera na população. Um exemplo disso foi o efeito da COVID-19 em pessoas obesas, as quais tinham a chance de letalidade significativamente aumentada devido ao peso.

Alguns países já enfrentam taxas preocupantes de obesidade e precisam lidar com as comorbidades e riscos que a doença gera à população. E você, sabe quais os perigos? Acompanhe este texto e confira dados e informações importantes sobre a obesidade!

Quais os 7 países mais afetados pela obesidade?

Espalhados ao redor do mundo, os sete países que, atualmente, têm mais pessoas com obesidade, segundo levantamento, são:

Estados Unidos – 77.020.887

China – 66.469.734

Índia – 46.914.668

Brasil – 29.093.160

México – 24.205.842

Rússia – 23.562.164

Egito – 21.670.640

Ocupando o quarto lugar, no Brasil os números de pessoas obesas seguem em ascendência. A Pesquisa Vigitel, realizada em 2019, mostrou que 55.7% dos brasileiros sofrem com a doença. Em 2006, este número era 42.6%. A maioria das pessoas com excesso de peso são os jovens, de 18 a 24 anos, especialmente os homens.

Esses resultados são gerados por um motivo principal: falta de hábitos saudáveis. Apesar de o consumo de frutas e hortaliças ter aumentado, assim como a prática de exercícios físicos, ainda há um avanço nos números da obesidade.

Quais as consequências da obesidade?

Junto com a obesidade, diversas outras doenças podem surgir, o que é um dos principais problemas gerados pelo excesso de peso. Dentre elas, estão:

Diabetes

A má alimentação, falta de exercícios físicos e a obesidade afetam todo o organismo, reduzindo a capacidade de secreção da insulina e aumentando os níveis de glicose no sangue. Com isso, além de armazenar ainda mais gordura, o indivíduo pode desenvolver diabetes tipo 2.

Apneia do sono

Problemas respiratórios são comuns em obesos, principalmente a apneia do sono. O excesso de gordura agrava ou provoca o estreitamento das vias aéreas, resultando na dificuldade de respirar durante as noites de sono. Como consequência, os níveis de oxigênio podem cair afetando o sistema cardiovascular do indivíduo, além de sentir muito cansaço durante o dia e indisposição.

Hipertensão

O aumento da pressão nos vasos sanguíneos, gerado pelo alto consumo de sódio e gordura saturada, são resultados do excesso de peso.

Com isso, outros problemas podem surgir como Acidente Vascular Cerebral (AVC) e ataques cardíacos, uma vez que a pressão arterial elevada é uma das principais causas de problemas cardiovasculares.

Esses são apenas alguns dos motivos que indicam a importância de cuidar da alimentação e apostar na prática de exercícios físicos regulares. A obesidade é uma doença que pode ser evitada e controlada com hábitos saudáveis.

É essencial optar por alimentos ricos em fibras, com baixo índice de açúcar e gordura e regular o consumo de carboidratos. Além disso, atividades como musculação, corrida, esportes e, até mesmo, caminhadas diárias fazem a diferença no bem-estar.

Então, agora que você já sabe mais sobre a obesidade e seus perigos, é hora de transformar seus hábitos de dedicar-se ao seu bem maior: a saúde!