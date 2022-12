Nathan Dumlao/Unsplash

O estudo “De Pandemia para Endemia: Entendendo o próximo estágio no uso de cartões-presente brasileiros”, realizado pela Blackhawk Network Brasil, líder em soluções de pagamento como os gift cards, revelou que os brasileiros já estão à frente dos estadunidenses em alguns usos das chamadas carteiras digitais, utilizadas principalmente em smartphones. A pesquisa, que ouviu cerca de 4 mil pessoas em março de 2022, mostra que 96% dos brasileiros já usaram cartões-presente em carteiras digitais, contra 72% dos americanos.

Os cartões-presente são códigos que podem ser adquiridos nos mais diversos e-commerces, varejos e marketplaces de bancos de todo o país, oferecendo acesso a créditos que podem ser gastos em produtos e serviços de grandes marcas, como Xbox, iFood, Netflix, Uber, entre outras. A Blackhawk Network Brasil foi a pioneira desse mercado no país, há 11 anos, e hoje é a líder do setor. A presença dos cartões-presente nas carteiras digitais se justifica: a pesquisa mostra que 51% dos consumidores usam os gift cards como dinheiro em compras virtuais, enquanto 60% defendem que é uma maneira mais rápida, fácil e segura de pagar por coisas.

Os dados sobre carteiras digitais revelam uma tendência trazida pela pandemia e que deve permanecer mesmo após a retomada total da economia. Em 2020, no auge das restrições sanitárias, outra pesquisa da Blackhawk Network Brasil já mostrava o Brasil à frente dos EUA nessa modalidade de pagamento, ainda que a adesão fosse bem menor: 62% dos brasileiros usaram uma carteira digital naquele ano, contra 43% dos americanos.

“A guinada para o digital chegou por conta da pandemia, mas não é passageira”, explica Fernanda Carbonari, Managing Director da Blackhawk Network Brasil. “Hoje, as atividades presenciais já retornaram, mas nossa pesquisa mostra que 55% dos brasileiros preferem fazer compras por métodos híbridos ou totalmente digitais. Entre a geração Z, o número chega a 64%”, completa.

Dados sobre a venda de gift cards confirmam ainda mais essa tendência. Em 2019, os cartões-presente digitais, comprados em grandes e-commerces e marketplaces de bancos, respondiam por 20% das vendas da Blackhawk Network Brasil. Hoje, esse valor já subiu para 59%. Aqui, novamente, o Brasil se destaca: em toda a América, o país é onde os gift cards digitais mais fazem sucesso. No segundo lugar, os EUA, eles correspondem a apenas 26% das vendas.

Além de atenderem a uma demanda crescente no digital, os cartões-presente têm ajudado consumidores a lidarem com problemas da cadeia de suprimentos do varejo físico. A pesquisa mostra que 85% já tiveram que encontrar um presente alternativo por conta de itens fora de estoque. Nesses casos, 44% afirmam que optaram por gift cards.

O futuro do consumo: geração Z

As novas tendências são vantajosas para muitos setores e soluções de pagamento, mas o cartão-presente é um destaque. “Olhar para o mercado do futuro é olhar para os hábitos da geração Z. Em nossa pesquisa, observamos que eles gostam mais de gift cards do que qualquer outra faixa etária: quase 80% demandam cartões-presente, sejam físicos ou digitais”, revela Fernanda Carbonari.

Mas não é só isso. O cartão-presente é uma das soluções de pagamento mais eficientes para aumentar o ticket médio desses jovens. “Sabemos que o gift card gera aumento dos gastos em todas as gerações. Com um cartão de R$ 50, por exemplo, o cliente chega a gastar R$ 198 a mais na hora de resgatar os créditos”, conta Fernanda. “Mas esse efeito é mais forte entre a geração Z. A disposição para gastar mais do que o valor do cartão-presente chega a ser 10% maior entre os mais jovens”, completa.

Fernanda explica que esse dado é importante pois a lealdade a marcas é bem mais fraca entre esses jovens. Apenas 37% se sentem incentivados a comprar mais em uma marca que oferece recompensas por fidelidade, contra quase 50% entre outras gerações. Assim, é mais difícil garantir que a geração Z compre mais com determinada marca.

“Para as empresas, a mensagem que esses dados passam é a de que é preciso investir em omnicanalidade, com presença em varejos híbridos e digitais. Além disso, é preciso se aproveitar de soluções que atraiam novos clientes e aumentem as vendas, como o cartão-presente. Para o futuro, não podemos contar apenas com a fidelidade do consumidor”, analisa a Managing Director da Blackhawk Network Brasil.