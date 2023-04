Foto: Polícia Rodoviária/Divulgação

A Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo flagou nesta sexta-feira (21 de abril) um motorista dirigindo seu carro a 248 km/h na Rodovia Castello Branco (SP-280), em Santa Cruz do Rio Pardo.

No trecho em que o flagrante foi feito, a velocidade máxima permitida é de 120 km/h. O motorista, portanto, estava cerca de 106% acima da velocidade permitida, mais que o dobro do limite para a via.

Segundo o CTB, o condutor que trafega acima da velocidade permitida comete infração gravíssima, tem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa e ainda fica obrigado a pagar uma multa de R$ 880,41.