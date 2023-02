Nesta terça-feira (21/2), às 21h30, o “Aparecida Debate” vai falar sobre a Quaresma, período do ano litúrgico que antecede a Páscoa cristã e que ocorre 40 dias subsequentes à Quarta-feira de Cinzas.

Mediada pelo jornalista Eduardo Miranda, a discussão com convidados vai mostrar que o momento é de preparação para a Páscoa e que deve ser vivido com muita oração, caridade, penitência e conversão. Além de ser propício para reflexão e prática da fraternidade.

Para falar sobre o tema, participa do programa no estúdio o Padre Luiz Camilo Júnior, Missionário Redentorista e apresentador da TV Aparecida. E, pela internet, o Padre Patriky Brandão, coordenador das Escolas de Formação e Assessor Diocesano da Comissão Diocesana de Liturgia da Diocese de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, o qual é mestre em teologia litúrgica-pastoral. Ele também atua no grupo de reflexão litúrgico-pastoral da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.

