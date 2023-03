Twitter

A queda de um helicóptero na tarde desta sexta-feira (17) na Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo, deixou quatro mortos, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Todas as vítimas estavam na aeronave.

Segundo o major Yuri Morais, comandante do 2° Grupamento de Bombeiros, o helicóptero tinha ido para Guarujá, no litoral paulista, levar uma família e, na volta, a caminho do Campo de Marte, na Zona Norte, sofreu uma possível pane. Havia quatro homens adultos, o piloto e três passageiros, ainda não identificados.



A queda ocorreu às 14h45, entre as ruas Padre Luís Alves Siqueira e James Holland. Nove viaturas foram encaminhadas para o local.

O helicóptero é um Robinson R44 II, prefixo PR-PGC, com capacidade para um piloto e três passageiros. Ele era operado pela Helimarte Táxi Aéreo e pela Geoflito Atividades Geoespaciais e tinha permissão para fazer táxi aéreo.