Rovena Rosa/Agência Brasil

O número de pessoas desaparecidas após as chuvas ocorridas no litoral norte paulista deve ser ainda maior que as 25 registradas, segundo estima o secretário estadual de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite.



“Não é uma projeção pessimista, mas realista de que pode haver um número maior de vítimas segundo relatos dos Bombeiros e segundo a percepção de quem esteve no local”, disse o secretário.



Até ontem, eram computadas 48 mortes provocadas pelas fortes chuvas do fim de semana. Com informações da Agência Brasil.