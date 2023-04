Divulgação PRF

Um homem suspeito de praticar estelionato foi detido, na noite de sexta-feira (21), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), com mais de R$ 24 mil em roupas e relógios. O flagrante foi realizado durante a abordagem a um ônibus no Km 25 da BR 116, em Salgueiro, no Sertão pernambucano.

Policiais receberam uma denúncia de que um homem havia transferido R$ 10,1 mil para comprar 457 peças de vestuário, mas após a mercadoria ser entregue pelo vendedor, o depósito foi contestado e bloqueado. A equipe então fez um bloqueio na rodovia e conseguiu abordar o ônibus em que o suspeito de estelionato estava.

Além das roupas, o homem transportava 579 relógios, que possuíam outro boletim de ocorrência sobre o mesmo tipo de golpe. Nesse caso, o vendedor denunciou que havia recebido um comprovante de depósito de R$ 14,8 mil, mas a transferência também foi bloqueada.

O passageiro do ônibus não possuía a nota fiscal da mercadoria e alegou que havia pego os produtos em Teresina, no Piauí, a pedido de outro homem que havia encomendado os produtos. Ele disse também que viaja sempre comprando roupas em Caruaru para entregar em Teresina e faz o mesmo percurso de volta.

Durante a fiscalização, outras denúncias foram recebidas pela equipe, inclusive sobre a venda de uma pulseira de ouro. O passageiro também possuía passagem na polícia por roubo e adulteração de sinal identificador de veículo.

O homem foi encaminhado junto com a mercadoria à Delegacia de Polícia Civil de Salgueiro. Ele poderá responder por estelionato, que prevê pena de 1 a 5 anos de reclusão, além de multa.