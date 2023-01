Reprodução/TV Aparecida

No dia 31 de dezembro de 2022, a Igreja Católica recebeu a notícia do falecimento do Papa Emérito Bento XVI, aos 95 anos. E para homenagear o célebre pontífice a TV Aparecida preparou uma programação especial durante a semana, inclusive com entradas da equipe do jornalismo durante os programas ao vivo.

Veja a programação completa:

Quarta-feira, 4 de janeiro

10h – Família dos Devotos

Programa vai fazer um link direto do Museu Nossa Senhora Aparecida, no Santuário Nacional, mostrando os objetos litúrgicos usados pelo Papa Emérito Bento XVI na missa que presidiu no Santuário, em maio de 2007. E também mostrará imagens da Rosa de Ouro, que Bento XVI ofereceu a Nossa Senhora, e outras curiosidades dessa visita.

14h55 – Boletim Papa Bento XVI

Jornalismo da TV Aparecida vai trazer informações e novidades sobre a Celebração das Exéquias do Papa Emérito.

20h – Especial Bento XVI

Padre José Ulysses da Silva recebe Dom Orlando Brandes, Arcebispo de Aparecida, e Frei Hans Stapel (fundador da Fazenda da Esperança, que o Papa Emérito visitou quando esteve no Brasil em 2007) para conversar sobre o legado de amor e serviço de Bento XVI.

Quinta-feira, 5 de janeiro

5h30 – Celebração das Exéquias do Papa Bento XVI

Transmissão ao vivo, direto da Praça de São Pedro, em frente à Basílica, no Vaticano. A cerimônia será presidida pelo Papa Francisco.

7h15 – Benção da Manhã

Programa traz uma entrevista com Filipe Domingues, especialista em Vaticano e Doutor em Ciências Sociais, sobre o legado de Bento XVI.

10h – Família dos Devotos

Exibição de um resumo da vida do Papa Emérito ao longo de seus 95 anos e sua trajetória à frente da Igreja Católica, de 2006 a 2013.

14h55 – Boletim Papa Bento XVI

20h30 – Arquivo A

Exibição da reportagem especial “Bento XVI: O Papa da Coragem”.

Sexta-feira, 6 de janeiro

21h15 – Tela de Sexta

“O Pequeno Solista e o Papa” – filme mostra toda a preparação do jovem Francesco, solista da Capela Sistina, para realizar seu grande sonho de se apresentar para o Papa Bento XVI, mostrando seus valores e a perseverança para realizar seu maior sonho. Classificação Livre.