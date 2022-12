Divulgação

O Canadá, considerado um dos destinos preferidos pelos brasileiros que desejam internacionalizar suas carreiras, ampliou ainda mais a jornada de trabalho para estudantes, além de expandir a oferta de vagas em diversas áreas. O assunto foi debatido na palestra virtual “O Canadá precisa de talento. Aprenda o caminho do sucesso com a UCW”, realizada neste mês e promovida pela University Canada West (UCW).

O debate contou com a participação de: Alexander Sakharov, vice-chair do Departamento de Marketing, Estratégia e Empreendedorismo da UCW; Cheryl Thomas, integrante adjunta do corpo docente da UCW e professora de “Lead Consulting Practices & Capstone Projects”; a ex-aluna mexicana Paola Cervantes, analista de gestão de risco de crédito no BCI, e o ex-aluno brasileiro Cristiano Macarios, head de vendas na Blue Bathworks.

O bate-papo começou com a informação recente de que o Canadá autorizou estudantes internacionais a trabalhar mais de 20 horas por semana, fora das universidades, reforçando ainda mais a necessidade de mão-de-obra qualificada. Os alunos elegíveis a trabalhar neste período são aqueles que estudam em cursos de graduação e pós-graduação.

A medida provisória, que será válida de 15 de novembro de 2022 até 31 de dezembro de 2023, também se aplicará a estudantes estrangeiros que tenham apresentado um pedido de visto de estudo, caso sejam aprovados pelo serviço de Imigração, Refugiados e Cidadania do Canadá. A expectativa é que mais de 500 mil alunos estrangeiros sejam beneficiados.

“O Canadá precisa desesperadamente de imigrantes e o governo está tomando as medidas necessárias para atraí-los. Há inúmeras oportunidades em tecnologia, marketing, construção, turismo e hospedagem, entre outros”, destacou Cheryl Thomas. Segundo ela, “não é tão simples mudar de país e encontrar o emprego perfeito, mas a UCW está aí para auxiliar em todo o processo que conecta estudantes à indústria canadense”.

Uma das formas de a universidade conectar alunos ao mercado é através da aprendizagem integrada ao trabalho, para enfrentar desafios de negócios na vida real. Com a orientação e supervisão de professores da UCW, os alunos têm a chance de aplicar as habilidades adquiridas na sala de aula diretamente no local de trabalho e, consequentemente, construir e aumentar sua rede de empregabilidade. Em troca, as organizações podem melhorar a qualidade da aquisição de talentos e aumentar o engajamento com sua marca.

“A UCW possui um método de ensino que já está integrado com a indústria canadense. Por conta disso, possui estatísticas expressivas de empregabilidade: 97% dos estudantes graduados no MBA da nossa universidade já estão no mercado de trabalho em apenas 6 meses, 88% em 3 meses e até 67% já no primeiro mês”, afirmou Alexander Sakharov.

Do Brasil para o mundo

O brasileiro Cristiano Macarios, atual head de vendas na companhia canadense Blue Bathworks e ex-aluno da UCW, é exemplo de sucesso. Ele migrou para o Canadá e, em apenas três meses, já conquistou o emprego dos sonhos.

“Não tenha medo ou receio de mudar para um país novo onde você poderá ter inúmeras possibilidades. Idade nem sempre importa. Se você possui o talento que o Canadá precisa, você certamente irá trilhar seu próprio caminho e, com certeza, obterá excelentes resultados. O importante é vir com um plano para entrar no mercado de trabalho… e a UCW abre muitas portas nesse sentido”, destacou Macarios.

Os estudantes interessados em obter mais informações sobre cursos e oportunidades podem entrar em contato com a UCW através do e-mail: brazil@ucanwest.ca ou pelo site http://web.ucanwest.ca/brazil