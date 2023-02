(Franklin de Freitas/ Arquivo Bem Paraná)

Levantamento realizado pela Dasa, maior rede de saúde integrada do Brasil, revela que os índices de positividade para Covid-19 nas mais de 980 unidades da rede apresentam leve aumento no Brasil, puxados pelos índices de SP e RJ.

Desde a última semana de janeiro, a variante XBB do coronavírus se tornou predominante nas amostras positivas para Covid-19 coletadas nos laboratórios da Dasa nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.

A XBB se sobrepõe agora às variantes BQ.1 e BA.5, sendo que esta última (em companhia da BA.4.