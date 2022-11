A ausência do meia Otávio no treino da seleção portuguesa foi a novidade na movimentação comandada pelo técnico Fernando Santos nesta sexta-feira. Com um desconforto muscular, o jogador está entregue ao departamento médico e virou dúvida para a partida diante do Uruguai, marcada para esta segunda-feira, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo do Catar.

Natural de João Pessoa, capital da Paraíba, o meia brasileiro ganhou visibilidade durante a sua passagem pelo Internacional e, após receber conselhos do ex-técnico Dunga, foi jogar no futebol português. Atualmente defende a equipe do Porto.

Na vitória de 3 a 2 sobre Gana, o jogador teve uma atuação regular, deu dois chutes a gol e participou tanto da marcação como das articulações das jogadas. Ele acabou sendo substituído no início do segundo tempo. O técnico Fernando Santos agora aguarda um parecer do departamento médico para saber se vai poder contar com o atleta.

Quem também ficou fora do treinamento foi o zagueiro Nuno Mendes. Ele não enfrentou Gana, mas ficou fora da atividade de campo por conta de dores musculares.

No Grupo H, Portugal lidera a classificação após a primeira rodada com três pontos. Uruguai e Coreia do Sul aparecem empatados na segunda colocação após o empate na estreia enquanto a seleção de Gana ocupa a lanterna.