Vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz reiterou o interesse do clube em voltar a contar com o meio-campista Gerson neste ano. No entanto, o dirigente evitou criar expectativa na torcida do clube carioca e admitiu que a negociação com o Olympique de Marselha está difícil.

“A gente tenta fazer essa contratação. É muito difícil. A gente sempre deixou claro, embora outras pessoas na imprensa não tratem dessa maneira. É muito difícil a contratação. A gente tem o dever (de ao menos tentar), mesmo que se exponha a não contratação. Ele merece. Ele quer voltar e fala isso para qualquer um. A gente faz os esforços”, declarou Braz em entrevista FlaTV, canal do próprio clube.

O clube francês estaria pedindo 20 milhões de euros (cerca de R$ 110 milhões), sem indicar interesse em baixar as cifras, apesar de o técnico da equipe, Igor Tudor, já ter afirmado que não conta com o volante para o restante da temporada europeia.

Sem poder dar boas notícias ao torcedor rubro-negro neste fim de ano, Braz revelou que deve anunciar um reforço, de menor porte, na primeira semana de 2023. No entanto, não revelou qualquer detalhe sobre a negociação. “Acredito que vamos conseguir uma outra contratação na primeira semana. Vamos fazer tudo com calma e tranquilidade”, avisou.

O Flamengo estreará na nova temporada no dia 12 de janeiro, contra o Audax, pela Taça Guanabara. O jogo será antecipado da quinta rodada. O Campeonato Carioca começa oficialmente no dia 14. O time rubro-negro, contudo, começará o ano já pensando em fevereiro, quando voltará a disputar o Mundial de Clubes da Fifa.