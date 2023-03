Uma briga entre torcedores do Flamengo e do Vasco deixou um homem gravemente ferido nesta tarde, antes do ‘Clássico dos Milhões’, no Maracanã. O conflito aconteceu no bairro vizinho de São Cristóvão, na Zona Norte. Outro torcedor também foi encaminhado ao hospital, com lesões mais leves.

Torcidas dos dois times se dirigiam a pé dali, onde há uma estação de metrô, para o Maracanã. A tensão teve início ainda na estação, e o MetrôRio fechou a estação São Cristóvão por dez minutos, por causa da briga na frente da estação. Dalí, as hostilidades e os choques se alastram no caminho para o Maracanã.

Às 16h45, o Corpo de Bombeiros foi chamado para atender dois feridos, que foram encaminhados para o Hospital Souza Aguiar, no Centro do Rio. Um estava em estado grave e o outro com ferimentos moderados.

O clássico terminou com o fim da invencibilidade do Flamengo no Carioca. Graças a um gol de Puma Rodríguez, o Vasco festejou um triunfo por 1 a 0 que manteve a equipe na zona de classificação às semifinais, no terceiro lugar.