Na véspera da abertura da Copa do Mundo do Catar, Bruna Marquezine deixou de seguir Rafaella Santos e Carol Dantas, irmã e mãe do filho de Neymar, no Instagram. No entanto, a atriz, que se relacionou com o jogador de futebol, respondeu dizendo que deu unfollow em “mais de 200 contas” que “não convive ou interage” nas redes sociais.

“Ah gente, poxa vida! Sério mesmo?! Eu dei unfollow em mais de 200 páginas no Instagram, páginas de memes, de marcas, de pessoas que não convivo mais e não interajo nas redes. Parem com essa chatice, associação besta desnecessária que já não faz sentido há anos”, respondeu Bruna a um perfil de fofoca no Twitter.

A estrela também respondeu a um seguidor que questionou a atriz sobre ela reafirmar um discurso de superação do seu namoro com Neymar, mas que ainda interagia com assuntos relacionados a ele.

“Eu não vi. Era o último slide de 10, devo ter visto metade dos memes, achei algum engraçado e curti. Quando vi aqui no Twitter que tinha ‘curtido’, fiz questão de ir descurtir, mas vocês não pararam de repercutir até virar notícia porque são vocês que gostam dessa associação”, disse Bruna.

Em complemento, pediu que as pessoas respeitassem “o que ela vez dizendo a anos” – em relação de não relacionar mais o seu nome com assuntos que envolvem o jogador.