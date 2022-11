A polêmica saída de Cristiano Ronaldo do Manchester United voltou a ser assunto na entrevista coletiva da seleção de Portugal nesta quarta-feira. Bruno Fernandes, que também defende o clube inglês foi questionado sobre o tema e classificou a situação como “uma decisão pessoal” do atacante luso.

Durante a conversa, Bruno disse que não falou com o camisa sete sobre a questão. “Não me sinto desconfortável e nem tenho que escolher um lado”, comentou o jogador pelo fato de ainda estar defendendo a camisa do United. Na sequência, tratou de falar da relação de idolatria que tem com o atacante.

“Tenho muita honra em representar a seleção de Portugal ao lado do Cristiano e de termos jogado no mesmo time(referindo-se ao clube inglês). Nunca escondi de ninguém que sempre acompanhei a sua carreira e o tenho como um dos meus ídolos. Foi um sonho realizado fazer parte disso ao seu lado.”

A estreia da seleção de Portugal na Copa também entrou na pauta dos jornalistas. E para ter sucesso na partida desta quinta, contra Gana, Bruno Fernandes pediu intensidade ao elenco.

“Os jogos estão cada vez mais intensos. Os jogadores estão naquela fase do ano em que a condição física é a melhor possível, e também estamos em um nível de excelência nesse sentido. Numa competição como a Copa do Mundo, todos querem dar um algo a mais”, afirmou.

O apoio dos torcedores foi um pedido especial feito pelo jogador português para a disputa da Copa do Catar. “Deixo uma palavra aos portugueses para que nos apoiem como têm feito ao longo destes anos. Todos nós representamos Portugal. Ter esse envolvimento é importante e nada afetará o nosso foco, que é o jogo contra Gana”, encerrou o jogador.