De volta à elite nacional, o Grêmio quer fazer de 2023 um ano especial. Com reforços e sob direção do ídolo Renato Gaúcho desde o início, a expectativa é por resultados positivos e conquistas. Uma das novidades, Bruno Uvini foi apresentado e chegou com discurso extremamente positivo.

“A camisa é pesada, os jogadores e o treinador são muito grandes. Tem que respeitar o Grêmio, pois vamos jogar de igual para igual”, afirmou, confiante, o defensor. “Vou trazer minha parte de liderança para ajudar os mais jovens que estão começando agora.”

Revelado pelo São Paulo, o zagueiro de 31 anão traz enorme experiência por jogar em diversos clubes de fora do País. Ele passou por Tottenham, Napoli, Siena e Twente, na Europa, e por Al-Wakrah, Al-Nassr e Al-Ittihad no mundo árabe.

No novo clube, terá concorrência dos ainda mais experientes Pedro Geromel e Kannemann, mas evita falar em disputa por vaga. ‘Estou vindo para agregar, não para tirar o lugar de ninguém. Uma hora o time vai precisar e quero estar pronto”, afirmou, se colocando à disposição para treinar até no Natal. “Além de ídolos, são amigos (Geromel e Kannemann), parecem que me conhecem há anos. Eles servem de inspiração pra mim.”

O reforço revelou que sua estreia como profissional foi justamente diante do Grêmio, no Olímpico, e ressaltou a importância da torcida, agora defendendo as cores dos gaúchos. “Esse ano precisamos estar juntos, a camisa é pesada e o Grêmio irá brigar por coisas grandes”, afirmou, já se dizendo ambientado na nova casa.

“Professor Renato me deixou muito tranquilo, ele é muito franco, conversa olhando no olho, isso foi importante para eu me sentir muito tranquilo nessa chegada”, disse.

Além do defensor, o Grêmio também apresentou o volante Everton Galdino. “Para mim é um passo muito grande na carreira chegar ao Grêmio, um clube grande de história e torcida”, elogiou. “Vou me preparar ao máximo, procurar aprender para que possa ajudar a equipe.”