A C&A apresentou prejuízo líquido de R$ 61,4 milhões no terceiro trimestre de 2022, o resultado reverteu o lucro líquido de R$ 243,9 milhões no mesmo período de 2021.

A companhia lembra, porém, que um ano atrás houve o reconhecimento de um crédito fiscal relevante (no valor de R$ 298 milhões) que resultou no lucro reportado. Se fosse excluído o efeito não recorrente, o resultado do terceiro trimestre do ano passado teria sido um prejuízo de R$ 54,2 milhões.

O Ebitda Ajustado foi de R$ 139 milhões, 61% maior do que um ano atrás. Enquanto a receita líquida foi de R$ 1,4 bilhão, com alta de 5,1%.

“Os resultados da C&A no terceiro trimestre continuam a mostrar o progresso da companhia em suas operações e sua competitividade em um ambiente macroeconômico incerto, com inflação pressionando despesas e poder de compra do consumidor”, avalia a gestão da companhia.

A receita líquida de serviços financeiros foi de R$ 73,4 milhões, aumento de 48% em relação mesmo período do ano passado.

Já o resultado financeiro foi uma despesa de R$ 101,5 milhões, 143% maior do que um ano antes, principalmente em função do aumento da despesa financeira com juros sobre empréstimos – consequência do aumento da dívida e do aumento da taxa CDI.

“Além dos juros com empréstimos, houve aumento em outras despesas financeiras refletindo o ajuste a valor presente das compras de fornecedores dado aumento na taxa Selic e a contabilização da correção monetária do valor devido ao Bradesco pela recompra do direito de ofertar crédito, que não existia no terceiro trimestre de 2021 e representou R$ 16,3 milhões”, afirma a companhia.