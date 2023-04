Reprodução/Seed-PR

A Câmara Municipal de Curitiba aprovou nesta terça-feira (11) indicação de sugestão ao executivo apresentada pelo vereador Dalton Borba (PDT) para que o município elabore um plano de contingência para situações de violência nas escolas de Curitiba.

Neste mês de abril, foram registrados dois ataques em escolas brasileiras, que tiveram como vítimas alunos de um centro de educação infantil, de Blumenau-SC, e uma professora que dava aulas num colégio estadual de São Paulo. Hoje, no município de Santa Terezinha de Goiás, um aluno de 13 anos invadiu a escola e esfaqueou 3 colegas, este é o quarto ataque registrado em escolas nos últimos 15 dias no Brasil.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública implantou a “Operação Escola Segura”, em parceria com os estados, para realizar ações preventivas e repressivas contra atentados nas escolas de todo o país. O primeiro ato contou com a participação das delegacias contra crimes cibernéticos das principais regiões brasileiras, para alinhar as ações e estratégias contra esse tipo de crime.

Em Curitiba, a proposição apresentada por Borba sugere ao poder Executivo, à exemplo das ações implantadas pelo Ministério da Justiça, que o município edite um decreto, com a participação interdisciplinar das pastas da Educação e da Segurança Pública, para elaboração de um plano de contingência que lide com possíveis casos de brutalidade nas escolas de Curitiba.

“Temos que trabalhar na prevenção dessas situações de violência, como as que ocorreram nas escolas neste mês de abril, que têm ganhado corpo em nosso país. Além disso, propiciaremos maior qualidade do ambiente escolar, indo ao encontro do Artigo 227, da Constituição da República, o Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como o Marco Legal da Primeira Infância, que preconiza que nossas crianças e adolescentes devem ser prioridade absoluta”, destaca o vereador.