O cenário da moeda norte-americana em 2022 e 2023 voltou a piorar no Relatório de Mercado Focus divulgado nesta segunda-feira, repercutindo as perdas cambiais das últimas semanas e as incertezas fiscais. A estimativa para o câmbio este ano passou de R$ 5,25 para R$ 5,27, enquanto, para 2023, a variação foi de R$ 5,24 para R$ 5,25. Há um mês, as medianas eram de R$ 5,20. A projeção anual de câmbio publicada no Focus é calculada com base na média para a taxa no mês de dezembro, e não mais no valor projetado para o último dia útil de cada ano, como era até 2020. Com isso, o BC espera trazer maior precisão para as projeções cambiais do mercado financeiro.