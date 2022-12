Foto: Ricardo Marajó / SMCS

Começou a funcionar neste sábado (3) o Caminho de Luz da Ligga, no Parque Náutico, no bairro Boqueirão. A atração noturna drive-thru gratuita do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 pode ser apreciada de dentro do carro ou do ônibus e se espalha por 1,5 km, passando por oito estações com coral de anjos, presépio em tamanho natural, uma árvore de Natal de 22 metros iluminada com 55 mil pontos de luz e até papai e mamãe noel acompanhados de músicos.

O Caminho de Luz do Náutico deve receber 900 veículos por noite, até 23 de dezembro. As vagas para a experiência natalina que precisa de agendamento já estão esgotadas. Mas para quem não conseguiu marcar o passeio, existe a opção da linha de Natal Especial X51, com embarque e desembarque no Terminal do Boqueirão.

A linha foi criada pela Urbs (Urbanização de Curitiba S/A) exclusivamente para o período natalino. Com partidas a cada 15 minutos, entre 19h e 21h30, a tarifa custa R$ 5,50 e permite integração com outros ônibus do transporte coletivo.

Assim como os carros, nesse passeio, o ônibus também circula pelo Caminho de Luz com velocidade reduzida para que os passageiros possam acompanhar a decoração e tirar fotos. Os veículos terão que seguir a uma velocidade máxima de 10 km/h.

O trajeto do Caminho de Luz do Náutico margeia todo o lago do parque, na divisa com São José dos Pinhais. Nos dias do Circuito de Luz, de terça a domingo, a circulação de pedestres dentro do parque fica interrompida a partir das 18h30.

Do outro lado da cidade, nos mesmos moldes do Náutico, a Ligga patrocina ainda o Caminho de Luz no Parque Barigui, que já está em funcionamento desde a semana passada.

As duas atrações juntas devem receber até o final da edição do Natal de Curitiba 2022 cerca de 90 mil pessoas.

Estações do Caminho de Luz da Ligga no Paraue Náutico

ESTAÇÃO 1

Torre de cronometragem Anjo de Luz

Ao chegar no Parque Náutico, o público será impactado por uma encantadora iluminação natalina, feita com milhares de micro lâmpadas enaltecendo a imponente torre em frente ao parque.

ESTAÇÃO 2

Grande coral dos anjos

Recepcionando o público, o Caminho de Luz se inicia com um belo coral de anjos, apresentados em grandes telas de LED em alta definição, interpretando clássicas canções natalinas como Jingle Bells.

ESTAÇÃO 3

Caminho de Luz e Corredor Celestial

Ao passar pelo coral, o público entrará em um caminho iluminado por micro lâmpadas e fibra óptica, belamente ornamentado para iluminar os olhos e aquecer os corações do público.

ESTAÇÃO 4

Anjo Gabriel

Uma escultura com 8 metros de altura retrata o Anjo Gabriel, o personagem bíblico que leva a grande notícia de que Cristo nasceu.

ESTAÇÃO 5

Presépio Natalino

Ao passar pelo Anjo Gabriel e receber a notícia do nascimento do menino Jesus, o público se depara com um esplêndido presépio, com uma cenografia completa, contendo a manjedoura de Jesus, esculturas em tamanho natural de animais e os personagens que participaram deste importante momento da história.

ESTAÇÃO 6

Árvore de Natal Ligga

Ao fazer o retorno no final do parque, o público se aproximará da imponente árvore natalina de 22 metros, toda iluminada com 50.000 micro lâmpadas.

ESTAÇÃO 7

Estação Ligga

Em um painel verde, uma tela de LED apresenta possíveis conexões entre o público e sentimentos/momentos natalinos. Uma alusão entre as belas conexões que a Ligga realiza em nossas vidas por meio de seus serviços. Um painel acompanhado de um imponente presente decorativo, um oferecimento da Ligga para todos os visitantes.

ESTAÇÃO 8

Casa de Celebrações do Papai Noel

Para fechar o passeio, um encontro com o Papai e a Mamãe Noel, acompanhados de músicos, em uma bela e encantada casa de celebrações natalinas. Uma casa repleta de decoração, iluminação e muito carinho para tocar o coração do público presente.