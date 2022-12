O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, repetiu nesta quinta-feira, 15, que não pretende aceitar qualquer eventual proposta do novo governo por um segundo mandato à frente da autoridade monetária após o fim da sua gestão atual, em 2024. “Tenho dito há bastante tempo que um mandato é suficiente pra fazer o que eu queria fazer. Desde o começo disse que não achava bom haver recondução, inclusive fui contra no debate sobre a lei de autonomia do BC”, reafirmou.

Segundo ele, esse tema não foi debatido no encontro com o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta semana. “Pretendo ficar até o fim do meu mandato”, enfatizou.

O presidente do Banco Central relatou também que sua primeira conversa com Haddad foi bastante positiva.

“O ponto principal de conversa com Haddad foi coordenação de política monetária e fiscal, e ele disse que concordava com quase todos os pontos trazidos. Também conversamos sobre acesso de empresas a mercado de capitais”, afirmou Campos Neto.

E completou: “Espero continuar conversa próxima com Haddad, por coordenação fiscal e monetária. O mais provável é que ocorra reuniões com frequência.”