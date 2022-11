Germán Cano deu show neste sábado no Maracanã. Artilheiro do Brasileirão, o centroavante exibiu suas virtudes no segundo tempo, fez três gols em 13 minutos, virou o jogo e garantiu a vitória do Fluminense sobre o São Paulo, por 3 a 1, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Luciano havia colocado o time de Rogério Ceni em vantagem com um golaço na etapa inicial, mas a retomada avassaladora da equipe das Laranjeiras impediu qualquer recuperação anímica para buscar um melhor resultado.

Os tentos assinalados pelo argentino levam o Fluminense provisoriamente para a segunda colocação do torneio nacional, com 64 pontos. O São Paulo fica estacionado na oitava posição, com 51, mas terá de torcer contra América-MG e Fortaleza para não perder posições preciosas na luta por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

As duas equipes, no início do jogo, guardavam duas característica em comum: marcação alta na saída de bola do adversário e ânsia por inaugurar o marcador. Essa pressão, porém, gerava espaços nas costas dos meio-campistas, abrindo portas para o contragolpe.

No duelo entre os artilheiros argentinos Germán Cano e Jonathan Calleri quem chegou mais perto do gol primeiro foi o jogador do São Paulo, não apenas como finalizador, mas assistindo os companheiros, como Luciano, que, assim como o centroavante, parou no goleiro Fábio.

Intensidade era a tônica do jogo. O São Paulo chegava com mais perigo, até o momento em que Germán Cano acertou o travessão após desvio do arqueiro Felipe Alves. O Fluminense mantinha a mesma velocidade com a posse de bola no ataque ou na retaguarda, já o time de Rogério Ceni acelerava a jogada assim que passava do meio de campo.

O São Paulo abriu o placar com um golaço de Luciano, aos 30 minutos. Após cobrança de lateral em direção à grande área, a bola sobrou para o atacante na entrada da área. Ele finalizou de primeira, no ângulo, sem chances para Fábio. Em desvantagem no marcador, o Fluminense retomou as rédeas do jogo. Aos 42, Cano quase marcou de cobertura, após Felipe Alves errar na saída de bola.

Com menos de um minuto do segundo tempo, finalmente Cano venceu Felipe Alves. Após finalização de longa distância, o goleiro deu rebote, e o artilheiro fez mais um, empatando a partida. Não demorou muito para o argentino desencantar. Aos 10, Cano virou o jogo, após receber cruzamento rasteiro na área. Aos 13, de cabeça, fez seu terceiro, e igualou o número de gols do francês Kylian Mbappé no ano de 2022, 42.

Com a vantagem no marcador, o Fluminense deixou o jogo mais morno e conseguiu conter qualquer ímpeto do São Paulo na etapa complementar. Calleri, que ao longo da primeira parte havia se destacado, desapareceu no ataque e foi substituído. Luciano tampouco conseguiu se destacar.

O São Paulo volta a campo na próxima terça-feira. No Morumbi, às 21h30, a equipe paulista recebe o Internacional. O Fluminense joga no dia seguinte, às 19h, com o Goiás, novamente no Maracanã.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 3 x 1 SÃO PAULO

FLUMINENSE – Fábio; Samuel Xavier, Nino (Nathan), Manoel e Cristiano (Alexsander); André e Martinelli; Ganso (Felipe Melo) e Yago Felipe (Matheus Martins); Jhon Arias e Germán Cano (Michel Araújo). Técnico: Fernando Diniz.

SÃO PAULO – Felipe Alves; Rafinha, Ferraresi e Léo; Reinaldo (Marcos Guilherme), Igor Gomes (Talles), Pablo Maia, Patrick (Galoppo) e Welington; Luciano (André Anderson) e Calleri (Bustos). Técnico: Rogério Ceni.

GOLS – Luciano, aos 30 do primeiro tempo; Cano, no 1º minuto, aos 10, aos 13 do segundo tempo.

ÁRBITRO – Anderson Daronco (Fifa-RS).

CARTÕES AMARELOS – Nino, Rafinha.

CARTÃO VERMELHO – Rafinha.

PÚBLICO – 41.558 torcedores.

RENDA – R$ 1.121.292,50.

LOCAL – Maracanã.