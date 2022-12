A decisão da China de gradualmente reverter a política de covid zero pode pressionar os preços domésticos de agora em diante, segundo a Capital Economics. Em nota a clientes, porém, a consultoria britânica diz ser improvável que os chineses experimentem um salto na inflação, como o visto em outros países em meio à reabertura econômica após o pico da covid. “Duvidamos que a inflação se torne um grande obstáculo para as políticas” de Pequim, disse a Capital, ressaltando que a inflação anual ao consumidor (CPI) da China atingiu em novembro seu menor nível em oito meses, enquanto a inflação ao produtor (PPI) permaneceu no menor patamar em 23 meses.