Capitão da Alemanha na Copa do Mundo, Manuel Neuer lamentou o período curto de preparação para o torneio, disputado de forma excepcional no fim do ano – começa neste domingo. Para o experiente goleiro, a preparação reduzida será o maior desafio para as seleções no Mundial do Catar.

“As circunstâncias são diferentes por causa do curto período de preparação. Essa é a maior diferença, mas todos terão esse problema”, ponderou Neuer, que fez uma comparação com o Mundial de 2014, quando a Alemanha se sagrou tetracampeã, e com a Copa da Rússia, onde sua equipe foi apática e caiu na primeira fase.

“Também não tive a sensação em 2014 de que iríamos até o fim e nos tornaríamos campeões mundiais. Temos que começar bem o torneio. O primeiro jogo é o mais importante. Temos um exemplo positivo disso em 2014 com o jogo contra Portugal (vitória por 4 a 0), e negativo em 2018 contra o México (derrota por 1 a 0). Você não pode prever isso bem”, explicou o goleiro.

A Alemanha está no Grupo E, considerado um dos mais difíceis da Copa do Mundo por contar com Espanha, Japão e Costa Rica. A estreia será diante da seleção asiática, em partida marcada para quarta-feira, às 10h, no estádio Internacional Khalifa.

“Será importante mantermos a calma, mesmo que comecemos cedo, que tenhamos um bom passe e jogo de posição, para que possamos ganhar desarmes no meio-campo. Será mais difícil para o Japão na defesa se jogarmos com força e usarmos nossos jogadores que são bons no um contra um”, pontuou Neuer.

O goleiro também comentou sobre o retorno de Thomas Müller, um dos remanescentes do título de 2014. O atacante do Bayern de Munique, de 33 anos, vem se recuperando de problemas nos músculos adutores e voltou neste sábado a treinar com o restante do grupo.

“Na nossa idade, você ajusta as coisas com mais frequência. Estou satisfeito por ele estar de volta aos treinos com a equipe. Ele deixou uma boa impressão. Estamos satisfeitos como equipe por ele estar de volta a bordo. Ele se comunica muito e é um jogador importante em campo que é sempre um trunfo”, afirmou.

Além de ser um dos líderes da Alemanha dentro de campo, Neuer também estará à frente na luta a favor das minorias no Catar. O goleiro prometeu usar a braçadeira de capitão com as cores do arco-íris, em apoio à comunidade LGBT+.