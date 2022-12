O clima parcialmente nublado levou cariocas e turistas para as praias do Rio de Janeiro no último dia do ano. Em Copacabana, na zona sul da cidade, palco da mais famosa festa de réveillon do País, banhistas tomaram a areia e o mar. Apesar da previsão de tempo instável para este sábado, a Prefeitura do Rio aguarda 2 milhões de pessoas na orla do bairro, onde haverá a tradicional queima de fogos, com previsão de durar 12 minutos.

Será o primeiro réveillon sem as restrições para conter a covid-19.

Em Copacabana, serão dois palcos montados nas areias com diferentes atrações, como Iza, Zeca Pagodinho e Bala Desejo, e pelo menos 12 minutos de queima de fogos.

No primeiro ano da pandemia, 2020, a festa foi cancelada. Na virada de 2021 para 2022 foi realizada uma queima de fogos, mas não houve shows nem esquema especial para transportes coletivos. Agora, a festa volta ao seu grandioso formato tradicional.

A previsão do tempo aponta para uma trégua na chuva na virada do ano. Na sexta, choveu ao longo de todo o dia. Segundo o boletim do Centro de Operações da Prefeitura (COR-Rio), o tempo ficará “instável”, por causa do “calor e instabilidades em altos e médios níveis da atmosfera”.

“A nebulosidade ficará variada, com previsão de pancadas de chuva isoladas e rápidas, acompanhadas de raios na tarde e noite. A tendência é que entre o fim da noite de hoje (31/12) e madrugada do dia (01/01) não ocorra registros de chuva. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas seguirão estáveis em relação ao dia anterior, com mínima de 19ºC e máxima de 29ºC”, diz o boletim do COR-Rio.