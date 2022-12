Carlo Ancelotti alcançou o quarto lugar entre os técnicos que mais dirigiram a equipe do Real Madrid na história. O técnico italiano chegou a 197 jogos no comando do tradicional time espanhol, neste domingo, após a vitória, por 2 a 0, sobre o Valladolid, pelo Campeonato Espanhol.

Ancelotti se igualou ao holandês Leo Beenhakker. São 145 vitórias, 25 empates e 27 derrotas, com oito títulos conquistados em duas passagens: de 2013 a 2015 e desde 2021. São duas Liga dos Campeões, duas Supercopas da Europa, um Campeonato Espanhol, uma Copa do Rei, uma Supercopa da Espanha e um Mundial de Clubes.

Ancelotti e Beenhakker só são superados pelo espanhol Vicente del Bosque (246 jogos), o francês Zinedine Zidane (263) e o também espanhol Miguel Muñoz (605).

No atual Campeonato Espanhol, o Real Madrid assumiu a liderança, neste sábado, com a vitória em Valladolid, ao somar 38 pontos, um a mais que o rival Barcelona. O time catalão joga neste sábado, no Camp Nou, diante do Espanyol.