O tradicional jornal L’Équipe, da França, divulgou neste sábado sua seleção do ano de 2022. Campeão da Liga dos Campeões, o Real Madrid foi quem mais teve representantes na lista, com quatro indicações, entre eles o volante brasileiro Casemiro, único representante do País. O Paris Saint-Germain teve dois de seus três astros escolhidos: Messi e Mbappé, com Neymar mais uma vez ausente.

A escolha dos jogadores foi uma mescla da Liga dos Campeões com a Copa do Mundo do Catar. O goleiro Courtois, o volante Casemiro e o atacante Benzema entraram pela ótima campanha com o Real Madrid na conquista do 14° troféu da principal competição europeia.

Já o companheiro Modric parece ter sido escolhido por levar a Croácia às semifinais da Copa no Catar, assim como o zagueiro Gvardiol. Walker entrou pelo bom desempenho com a Inglaterra e Van Djik pela segurança na defesa holandesa.

Finalistas e destaques do Mundial no Catar, Messi e Mbappé, companheiros de Paris Saint-Germain, eram pedras cantadas pelo que fizeram nas impressionantes campanhas da campeã Argentina e da vice, França, respectivamente. O francês Theo Hernández também teve o reconhecimento merecido pela ótima Copa no lugar do irmão Lucas, que se machucou na estreia contra a Austrália.

A Bélgica decepcionou no Catar, mas os ótimos serviços prestados no Manchester City garantiram um lugar para o meia De Bruyne, sempre regular sob direção de Pep Guardiola.

A seleção do L’Équipe é escalada no esquema 4-3-3, com Courtois; Walker, Van Dijk, Gvardiol e Theo Hernández; Casemiro, Modric e De Bruyne; Messi, Mbappé e Benzema.