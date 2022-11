O início irregular na Copa do Mundo e os problemas extracampo tumultuaram o ambiente da Bélgica no Catar. A seleção, responsável por eliminar o Brasil em 2018, tem um desafio e tanto para seguir viva no torneio. Para passar às oitavas de final, precisará vencer a Croácia nesta quinta-feira, às 12h (horário de Brasília), no Ahmad Bin Ali. O zagueiro Timothy Castagne revelou uma reunião entre jogadores para aparar as arestas e firmar um pacto para o foco voltar a ser o Mundial.

“O grupo está bem. Muitas coisas foram exageradas e a reunião de segunda-feira foi boa. Foi bom conversarmos juntos, embora não fosse nada especial. Apenas nos sentamos para dizer as coisas, porque, talvez, não tenhamos dito tudo um ao outro antes. Estamos bem”, disse o defensor.

O zagueiro do Leicester revelou que o ambiente do treino já está mais leve. “Estamos felizes em treinar. Temos que levar tudo o que lemos com um pouco de distância e não acreditar em tudo. Até rimos disso entre nós”, explicou.

Sobre a partida frente à Croácia, Castagne sabe que a vitória é obrigação, até pela situação da Bélgica na tabela. Os belgas estão na terceira posição do Grupo F, com três pontos, contra quatro dos croatas e de Marrocos. Eliminado, o Canadá tem zero.

“Sabemos que não temos mais o direito de cometer erros. Estamos jogando para classificar às oitavas de final contra um time muito bom. Estamos com as costas contra a parede e devemos responder. O aspecto mental será de grande importância e foi isso que nos desequilibrou nas duas primeiras partidas. Só temos que aproveitar para jogar esta última partida da fase de grupos sabendo que temos nosso destino em nossas mãos. Colocamos muita pressão em nós mesmos, só temos que jogar como antes”, afirmou Castagne.

Por fim, o zagueiro ressaltou os cuidados ao enfrentar a Croácia. “Eles têm muitos bons jogadores como Modric e Ivan Perisic. Eles sabem como manter a posse de bola bem e atacar rapidamente. Já jogamos contra eles antes e fizemos coisas boas. Se jogarmos nosso jogo, passaremos.”