O senador Marcelo Castro (MDB-PI), relator-geral do Orçamento de 2023, disse que o ex-prefeito Fernando Haddad (PT) participou da reunião do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, com representantes do MDB. Como mostrou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, Haddad é cotado para o cargo de ministro da Fazenda e acompanha Lula em viagem esta semana a Brasília que tem como principal objetivo negociações para a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Transição, que viabiliza o pagamento do Bolsa Família de R$ 600 no ano que vem.

Nesta terça-feira, Castro apresentou a PEC que retira o programa social do teto de gastos por quatro anos. Questionado sobre a participação de Haddad no texto, o senador disse que hoje teve a “primeira conversa” com o petista.

Sobre a relatoria da proposta, Castro disse que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) senador Davi Alcolumbre (União/AP) declarou que deverá “puxar para si” a atribuição ou designar o senador Alessandro Vieira (PSDB-SE).