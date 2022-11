Depois de participar de reunião de integrantes do MDB com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, o senador Marcelo Castro (MDB-PI) disse que houve uma “declaração de intenções do MDB marchar junto com o próximo governo”. “O MDB é um partido que está bastante afinado com futuro governo”, afirmou.

Mais contido, o presidente do MDB, deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP), disse que o presidente Lula convidou o MDB a discutir “questões fundamentais” e que há um “espírito colaborativo” do partido em relação à Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Transição, apresentada nesta segunda-feira.

“Deverá haver ajuste na PEC, mas há unidade no MDB em relação ao principal”, completou.