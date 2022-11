Depois de participar de reunião de integrantes do MDB com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, o senador Marcelo Castro (MDB-PI), relator-geral do Orçamento de 2023, disse que o petista está “aberto à negociação” em relação à Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Transição, apresentada nesta segunda-feira. “Ele sempre foi aberto à negociação, tem a cabeça boa”, afirmou Castro, que protocolou o texto, que retira o Bolsa Família do teto de gastos por quatro anos.

Castro afirmou que seria “imprudência” aprovar a retirada do programa da regra fiscal por apenas um ano porque, em abril de 2023, o novo governo já terá que mandar a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) de 2024 e uma nova exceção seria necessária.

O senador reforçou que o único caminho viável é a PEC e que, sem ela, o orçamento de 2023 é “inexequível”. “Vamos discutir o valor, vamos discutir o tempo da PEC, mas não a necessidade da proposta”, completou.