O município de Ceres, no estado de Goiás, realizou neste sábado o último dia da 6ª Cavalgada de Ceres. Mas o que era para ser um dia de festa acabou em pancadaria generalizada após uma confusão boba, com um empurrão na fila do almoço.

Segundo informações da Polícia Militar, dois homens teriam se esbarrado na fila do almoço e começaram a abrigar. Amigos de um e do outro entraram para tentar separar, mas a tentativa de apaziguar a briga acabou fazendo a coisa escalonar, dando início a uma confusão generalizada.

Como o evento era particular, contava com segurança própria. Essa equipe, contudo, não foi suficiente para controlar a situação e policiais militares tiveram de ser acionados.

Felizmente, ninguém ficou ferido no episódio. Dois homens, porém, foram levados para a delegacia, onde assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por vias de fato.