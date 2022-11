A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou o horário do jogo entre Guarani e Chapecoense, pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Antes previsto para as 18h30 do domingo, o jogo será realizado às 16h do mesmo dia, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

A mudança se deu com o intuito de não afunilar o horário das 18h30, já que Guarani e Chapecoense apenas cumprem tabela na última rodada. Ambos já garantiram a permanência na divisão, e não têm mais chance de acesso.

O Guarani entra na rodada na 11ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. Já a Chapecoense ocupa o 14º colocado, com 45.

INGRESSOS GRATUITOS

Para o duelo, o Guarani irá disponibilizar ingressos gratuitos para os torcedores, com o intuito de agradecer pelo apoio durante a Série B do Campeonato Brasileiro. O time bugrino chegou a correr sérios riscos de rebaixamento, mas reagiu no segundo turno.

Para conseguir o ingresso, o torcedor precisará fazer um cadastro no site do Guarani até a próxima sexta-feira. Será apenas um bilhete por pessoa. A retirada acontecerá no sábado, na secretaria do clube.